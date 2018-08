Miley Cyrus sobre pedido de desculpas por ensaio considerado sensual: 'Péssima ideia'

Cantora Miley Cyrus Foto: Jonathan Ernst/Reuters

A cantora Miley Cyrus explicou por que retirou o pedido de desculpas que havia feito, em 2008, por postar fotos consideradas sensuais demais. Na época, ela tinha 15 anos e estrelava o seriado Hannah Montana.

“Muitas coisas mudaram desde então e o diálogo também mudou. Aquela foto pareceu errada para muitas pessoas, mas foi errado eles dizerem que aquilo era uma vergonha para mim. Não é algo muito legal dizer aos outros para terem vergonha de si mesmos. Exceto ao Donald Trump”, disse a cantora ao apresentador Jimmy Kimmel no programa Jimmy Kimmel Live! da última terça-feira, 1º.

A foto foi tirada pela conceituada fotógrafa Annie Leibovitz para a revista Vanity Fair. Muitos pais de crianças e adolescentes que assistiam ao seriado de Miley Cyrus condenaram o ensaio fotográfico, o que fez Annie e a atriz se desculparem.

Agora, ela explicou por que pediu desculpas: “Acho que alguém mandou eu me desculpar. É por isso que eu não faço mais o que os outros mandam: porque essa foi uma péssima ideia”.

No último domingo, 29, Miley postou a capa de um tabloide norte-americano de 2008 que trazia a foto da atriz que causou a polêmica e a manchete “A vergonha de Miley”, informando que ela pedia desculpas pela imagem. “Eu não sinto muito! Vá se f***r”, escreveu em sua postagem.

A Jimmy Kimmel, ela também falou que naquela época tentava compreender o que era ser um modelo para tantas pessoas e isso pesou em sua decisão de pedir desculpas. “Hoje, acho que eu sou um modelo ao viver minha vida de forma livre e sem dar satisfações a ninguém sobre decisões que me deixam confortáveis”, contou.

Ela ainda se defendeu dizendo que o ensaio fotográfico não tinha intenção de ser sensual e que foram as pessoas que deram esse sentido a ele: “Não havia nada de sensual no ensaio, minha irmãzinha pequena estava lá naquele dia. As pessoas distorceram a foto e elas é que deveriam ter vergonha de si mesmas”.

Confira a entrevista (em inglês):