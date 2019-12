Miley Cyrus recorda dia que cantou com Papai Noel bêbado em show de Natal

A cantora Miley Cyrus. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Miley Cyrus lembrou na manhã desta sexta-feira, 20, de um show de Natal de 2017 no Jingle Ball, um festival de turnês que reúne vários artistas.

Na hora de se apresentar, a cantora subiu ao palco vestida de Mamãe Noel com um Papai Noel bêbado e três dançarinas fantasiadas de rena ao som de Party In The USA, uma de suas músicas mais famosas.

"[Lembrança] do dia que eu e o Papai Noel bêbado causamos no Natal. Espero que todos da turnê do Jingle Ball deste ano estejam se divertindo tanto quanto eu e as três renas depois do show", brincou. Veja:

Desde o começo de dezembro, Miley Cyrus tem postado recordações natalinas das quais participou. Uma delas é da sua música Silent Night, que fala sobre a noite de Natal.

Assista:

Confira os outros vídeos: