Miley Cyrus posta homenagem a Janice Freeman após morte da cantora

Miley Cyrus e Janice Freeman Foto: Danny Moloshok / Reuters | Instagram / @janicefreeman

Miley publicou a foto de um arco-íris, atribuindo o símbolo à amiga: "Obrigado por tudo, Janice. Isso representa perfeitamente você"

Em um comunicado publicado pela equipe de Janice Freeman em seu Instagram oficial, foi informado que a cantora morreu no último sábado, 2, após um "caso extremo de pneumonia e coágulo sanguíneo que chegou ao coração".

"Janice ganhou notoriedade no The Voice, da NBC, como membro do time de Miley Cyrus. Sua história inspirou fãs ao redor do mundo, tendo vencido a batalha contra um câncer cervical e vivendo sua vida ao máximo enquanto lutava contra o lúpus", complementa o comunicado.

Confira a homenagem de Miley Cyrus para Janice Freeman abaixo:

Homenagem de Miley Cyrus a Janice Freeman Foto: Instagram / @mileycyrus