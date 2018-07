Miley Cyrus lança 'Week Without You', quarto single de seu novo álbum

O novo álbum de Miley Cyrus será lançado no fim deste mês. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Os fãs de Miley Cyrus estão ansiosíssimos pelo Younger Now, novo álbum da cantora, que será lançado no dia 29 deste mês. Mas para não deixar os fãs sem novidades, a artista lançou nesta quinta-feira, 21, Week Without You, quarta música do CD a ser divulgada.

A cantora está fazendo uma contagem regressiva em seu Instagram em que mostra, todos os dias, um trecho de uma música do álbum.

Recentemente, a cantora revelou que já está trabalhando em músicas para seu próximo álbum.

Ouça Week Without You: