Miley Cyrus escreve carta à Hannah Montana no aniversário de 15 anos da série

'Hannah Montana' completou 15 anos de estreia nesta quarta-feira, 24 Foto: Hannah Montana / Disney Channel / Divulgação

A série Hannah Montana (2006-2011) completou 15 anos de estreia nesta quarta-feira, 24, e os fãs do programa ficaram nostálgicos com uma declaração de Miley Cyrus. A cantora e atriz compartilhou uma carta para a personagem, nas redes sociais.

Na carta escrita à mão e publicada em seu perfil no Instagram, a artista recorda como foi interpretar a protagonista da série de grande sucesso da Disney. Ela também falou sobre tudo que viveu pela primeira vez durante as gravações e lembrou dos amigos de elenco.

"Oi Hannah. Faz um tempo que não nos falamos. 15 anos, para ser exata. Desde a primeira vez que coloquei aquela franja loira sobre minha testa na minha melhor tentativa de esconder minha identidade(...) Eu não sabia na época... que seria ali que você viveria para sempre. Não só no meu [coração], mas no de milhões de pessoas ao redor do mundo”, iniciou.

"Apesar de você ser considerada como um 'alter ego', na realidade, houve um tempo de minha vida em que você segurava mais da minha identidade na sua luvinha do que eu segurava nas minhas mãos", continuou.

"Tivemos uma troca onde você me provia um nível extremo de fama em troca do anonimato que eu podia oferecer a você. Mas muito mudou desde então. Você foi um foguete que me levou à lua e nunca me trouxe de volta", declarou Miley.

A atriz também falou sobre a experiência de contracenar com o seu pai, o cantor Billy Ray Cyrus. Além disso, foi na época em que interpretou Hannah Montana que ela se apaixonou pela primeira vez e também teve a sua primeira menstruação. Miley ainda revelou que considerava Emily Osment, Mitchel Musso e Jason Earles, atores com quem mais contracenava, como parte de sua família.

"Você tem todo o meu amor e minha maior gratidão. Dar vida à você durante aqueles 6 anos foi uma honra. Você foi o melhor presente que eu poderia receber. Eu te amo, Hannah Montana", finalizou ela.

A conta oficial da personagem foi a público repostar a carta de Miley, comentando: "Bom ouvir de você. Só se passou uma década". Os fãs se empolgaram com a interação e começaram a especular a possibilidade de um segundo filme de Hannah Montana, porém Cyrus não se pronunciou sobre isso.

Nice to hear from you @MileyCyrus. It’s only been a decade. https://t.co/KXd01DpciK — Hannah Montana (@hannahmontana) March 24, 2021

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais