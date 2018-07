Miley Cyrus e Liam Hemsworth visitam crianças doentes em hospital

Foto: Reprodução/Facebook Rady Children's Hospital-San Diego

Miley Cyrus e Liam Hemsworth alegraram o dia das crianças internadas no Hospital Infantil Rady Children's em San Diego, na Califórnia. O casal resolveu fazer uma visita aos pacientes nesta semana e a cantora postou diversas fotos em seu Instagram.

"Obrigada, @radychildrens, por sua dedicação incrível em melhorar as vidas e a saúde desses belos jovens que eu e o @liamhemsworth pudemos visitar hoje", escreveu Miley. Ela tem uma fundação chamada Happy Hippie e anunciou que agora Liam faz oficialmente parte da ONG.

O hospital ficou bastante feliz com o carinho dos dois e publicou um vídeo no Facebook com várias fotos da visita. Assista: