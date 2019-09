Miley Cyrus e Kaitlynn Carter terminam namoro de um mês

A cantora Miley Cyrus. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Miley Cyrus e a empresária Kaitlynn Carter terminaram o namoro de um mês, segundo informações da People divulgadas no domingo, 22.

Uma pessoa próxima do ex-casal, cuja identidade não foi divulgada, informou à revista que a cantora "não deseja um relacionamento sério", pois ela quer se concentrar em sua carreira. "Elas passavam todos os dias juntos e simplesmente não era nada que Miley queria continuar fazendo", informou a fonte.

Apesar do término, as duas ainda são amigas. Pouco antes de engatar o romance com a empresária, em agosto, Miley Cyrus se divorciou do ator Liam Hemsworth, com quem estava casada desde dezembro de 2018. Poucos dias depois de se separar do homem, ela lançou uma música sobre fim de relacionamentos. Ouça: