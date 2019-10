Miley Cyrus é internada e pode faltar no festival de Ellen DeGeneres

Miley Cyrus internada. Foto: Instagram / @mileycyrus

Miley Cyrus, de 26 anos, foi hospitalizada na terça-feira, 8, e compartilhou momentos de sua internação no Instagram. A suspeita é de que ela esteja com amigdalite, uma inflamação nas amígdalas.

Nos stories da rede social, a cantora pediu para seus seguidores mandarem energias. "Tentando me curar o mais rápido possível para participar do Gorillapalooza com Ellen DeGeneres, Portia De Rossi e Bruno Mars neste fim de semana. Mandem boas vibrações", escreveu ela.

O evento em questão se trata de um festival beneficente que ocorre no Hollywood Palladium, nos Estados Unidos, com o objetivo de arrecadar fundos para o The Ellen Fund, que apoia a conservação de espécies ameaçadas em todo o mundo.

Miley postou também uma foto tirada no espelho do quarto do hospital ao lado de sua mãe, Tish Cyrus. "Obrigada, mamãe, por ajudar a melhorar um pouco a aparência dessa doentinha ao escovar o meu cabelo. As mães são as melhores", afirmou.

Mais tarde, ela recebeu a visita do Cody Simpson, que a levou um buquê de flores e tocou violão para ela. "De repente estou me sentindo muito melhor", disse ela sobre a presença do músico. "Esse cara amável veio me visitar no hospital e cantou a música mais fofa que ele escreveu para mim", completou.

Confira os stories: