Miley Cyrus divulga clipe de 'Younger Now'

Miley Cyrus divulga single que dá nome ao novo álbum 'Younger Now'. Foto: Jeff Daly/Invision/AP

Miley Cyrus, de 24 anos, lançou o clipe de Younger Now, mesmo nome do novo álbum, que foi dirigido por Diane Martel e co-dirigido pela própria cantora.

No vídeo de quatro minutos, Miley faz uma homenagem a Elvis Presley, uma das maiores inspirações dela, coincidentemente nos 40 anos da morte dele.

"Eu acho que as garotas comemorarem por serem jovens agora seria uma coisa legal", disse a cantora ao Billboard, em maio, sobre o título do álbum.

A ideia para o novo trabalho, segundo ela, veio de uma conversa com a mãe, Tish Cyrus. "Ela dizia 'eu juro por Deus, você é mais nova agora com 24 anos do que quando tinha 4'. Então, aquilo me acertou, como se eu fosse mais nova agora e eu estou orgulhosa disso", afirmou.

Younger Now, que apresentará o single Malibu, é uma sequência do álbum independente Miley Cyrus and Her Dead Petz, que foi lançado em agosto de 2015.

O novo trabalho está programado para ser lançado dia 29 de setembro. Confira a música abaixo.