Miley Cyrus divulga capa e trailer de seu novo álbum 'ATTENTION'

Miley Cyrus divulga trailer, capa e setlist de seu novo álbum, 'Attention'. Foto: Henry Nicholls/ Reuters

No último domingo, 27, Miley Cyrus usou seu perfil para divulgar a capa e a tracklist oficial do seu novo álbum ATTENTION. A música Jolene, cover de Dolly Parton, Maybe, de Janis Joplin, e até 7 Things, da própria Miley, foram incluídas no disco. O lançamento vai acontecer oficialmente no dia 1º de abril nas plataformas digitais.

"Este não é um álbum feito por mim, foi feito por nós", escreveu a cantora na legenda da publicação. Ela ainda declara que o setlist foi pensado de acordo com o que seus fãs pediram e agradeceu pela companhia ao longo dos anos. "Esse registro é o mínimo que posso fazer para tentar mostrar meu carinho [...] Estamos juntos sempre", concluiu.

No YouTube, Miley compartilhou o trailer com um visual mais rockstar e trouxe um trecho da música Attention, que também é o nome do disco. No último sábado, 27, a cantora se apresentou no Lollapalooza e oficialmente o álbum. Confira: