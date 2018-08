Miley Cyrus aproveita clima de Páscoa para ensaio inusitado; veja

A cantora Miley Cyrus. Foto: Danny Moloshok / Reuters

A cantora Miley Cyrus aproveitou o clima de Páscoa para fazer um ensaio um tanto quanto ousado levando em conta o tema.

Nas fotos, Miley aparece usando roupas sensuais em um cenário bastante colorido, repleto de ovos de páscoa, cenouras, e até mesmo um coelhinho gigante que lhe aplica um 'castigo'.

Em entrevista à Vogue, ela explicou que é uma ideia aplicada desde o início deste ano, de comemorar cada data comemorativa com um ensaio diferente. As imagens foram tiradas pelo fotógrafo Vijat Mohindra.

"Começou com o Valentine's Day, em um ensaio com Ellen von Unwerth, foi para o St. Paddy's Day, comemorando com alguns amigos, e agora é a Páscoa", contou.

Confira o resultado abaixo!

Have a Hoppy Easter!!! pic.twitter.com/Q3uVmZrBWo — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 30 de março de 2018