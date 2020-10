Miley Cyrus afirma que viu OVNI enquanto dirigia: ‘fiquei abalada’

A cantora Miley Cyrus disse que teve uma 'experiência' envolvendo um OVNI enquanto dirigia Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

A cantora Miley Cyrus revelou em uma entrevista publicada na segunda-feira, 19, que teve uma experiência inusitada envolvendo um objetivo voador não identificado (OVNI) que, segundo ela, a teria perseguido enquanto ela dirigia de carro.

Miley falou sobre o assunto em uma conversa com o estilista Rick Owens, publicada na Interview Magazine. “Eu estava dirigindo por San Bernardino [cidade na Califórnia, Estados Unidos] com meu amigo, e eu fui perseguida por algum tipo de OVNI. Eu tenho certeza do que eu vi”, contou ela.

Apesar da certeza, a cantora comentou que tinha comprado um produto a base de maconha algum tempo antes, e que ele poderia ser o culpado pela experiência. Ela comentou que um amigo que estava com ela e outros motoristas também viram o OVNI, e pararam para olhá-lo.

“Eu fiquei abalada por tipo, cinco dias, aquilo me bagunçou. Eu não conseguia olhar para o céu do mesmo jeito, eu pensava que eles iriam voltar”, relatou a cantora, que disse ainda ter feito contato visual com um “ser” que estaria dentro do objeto voador.

Ainda na entrevista, Miley revelou que está trabalhando em um álbum de covers das músicas da banda de rock Metallica durante a pandemia. “Nós somos tão sortudos de poder continuar a trabalhar na nossa arte em meio a tudo isso. No começo, parecia desinspirador, e agora me sinto totalmente energizada”, disse ela, sem dar mais detalhes sobre o álbum.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais