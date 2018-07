Mileide Mihaile conta detalhes da traição de Wesley Safadão e fim do casamento

Mileide Mihaile revelou o motivo do fim do casamento com Wesley Safadão. Foto: Instagram/@mileidemihaile | @wesleysafadao

Nesta terça-feira, 10, Antonia Fontenelle publicou em seu canal do YouTube uma entrevista com Mileide Mihaile. No vídeo, Mileide conta em detalhes como descobriu a traição de Wesley Safadão, com quem foi casada por oito anos e tem um filho de sete anos. Há alguns meses, ela e o cantor travam na Justiça uma batalha sobre o valor da pensão do filho.

Mileide revelou que a separação se deu por conta de uma traição de Safadão com Thyane Dantas, sua atual mulher. Ela contou que, certo dia, em 2012, o cantor saiu para um show em uma cidade próxima a Fortaleza (CE) e que, horas depois de ter supostamente embarcado, não entrou em contato com a mulher, como era de costume.

Então Mileide, que tinha acesso remoto aos dispositivos do marido, como iPad e iPhone, consultou a localização do cantor e viu que ele não tinha saído de Fortaleza. "Eu imaginei mil coisas, que sequestraram, prenderam. Liguei para a mãe, para o irmão, e ninguém sabia de nada. Mandei mensagem e nada. Aí comecei a ficar bem nervosa", relembra Mileide.

Ela então decidiu seguir a localização. "Fui bem devagar, não conseguia dirigir a mais de 40 km/h porque eu estava tremendo. Fui chegando perto, e, chegando lá, passei na frente de um motel e pensei: 'Não, tá errado'. Eu reiniciei o aplicativo e vi que era lá mesmo. Eu não entrei no motel, apenas continuei", contou. Entretanto, Mileide conta que, quando virou a esquina, viu Safadão em um carro com Thyane, saindo do motel. "Ele não me viu. Eu tive a ação de simplesmente tocar o pé no acelerador, mas bati na lateral do carro dele, que girou e bateu na parede do motel. Eu parei e saí do carro. Aí dei tapa, foi uma loucura".

Por conta disso, ela decidiu se separar imediatamente. Logo após o ocorrido, Mileide ficou na casa onde morava com Wesley junto com Iudi, filho do casal. Porém, ela conta que o fato de a casa ser vizinha a residência da família do cantor a deixou desconfortável, então ela decidiu sair. "No dia em que eu me peguei olhando pela minha varanda todos da família dele juntos, com a atual mulher, eu falei: 'Não quero mais ficar aqui'".

Assista à entrevista completa abaixo: