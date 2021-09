Mila Kunis rebate polêmica de não dar banhos diários nos filhos: ‘Quem tomou banho durante a covid?'

Mila Kunis tem dois filhos com Ashton Kutcher Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Em julho, Ashton Kutcher e Mila Kunis viraram assunto após levantarem a polêmica da falta de banho de sua família. Nesta terça-feira, 28, a atriz voltou a falar sobre o assunto no programa The Ellen DeGeneres Show.

Há dois meses, o casal de astros da série That 70's Show, revelou em entrevista ao podcast Armchair Expert que eles e os filhos não tomam banhos diários, e que lavam somente a virilha e as axilas diariamente. Mila explicou que nasceu na Ucrânia e que durante o período soviético não tinha água quente em casa, por isso não tem o costume de tomar banho “sem necessidade”.

Sobre a higiene dos filhos Wyatt e Dimitri, de seis e quatro anos, Ashton completou: "O negócio é: se você consegue ver a sujeira neles, limpe-os. Caso contrário, não há necessidade".

Hoje, durante a conversa com DeGeneres, a apresentadora disse que “muitas pessoas estão falando” sobre os hábitos de higiene deles. A atriz respondeu: “É tão idiota. Nós damos banho nos cachorros, isso deixa as pessoas felizes?”, disse ela, fazendo a plateia rir.

Ellen não perdeu a piada e perguntou se eles dão mais banho nos cachorros do que nas crianças. “De fato, sim!”, disparou Kunis, que comentou ainda sobre a imensa repercussão do assunto entre as celebridades e o público.

“Eu sei, isso ficou totalmente fora de proporção… Estávamos no podcast de Dax [Shepard] e de alguma forma a conversa se desviou para hábitos de banho, então começamos a falar sobre como todos nós não damos banho em nossos filhos com muita frequência ou nós mesmos. Eu tomo banho todos os dias, mas não lavo meu cabelo todos os dias. Não acho isso uma necessidade”, afirmou a atriz.

Como uma mãe que tem o dia cheio, Mila explicou que tem a intenção de dar banho nos filhos todos os dias, mas nem sempre é possível. “Eu acordo todos os dias e penso: ‘hoje eu vou dar banho nos meus filhos’. E então chega a hora de dormir e eu esqueci de alimentá-los. E é só.”

A atriz também aproveitou para cutucar outro astro que se envolveu na história, Dwayne Johnson. “Mas, aparentemente, o ‘The Rock’ toma banho [diariamente], então parabéns, você toma banho”, disparou ela, jogando as mãos para o alto em um gesto de irritação.

Ellen ainda insistiu para que Mila revelasse a frequência com que dá banho nos filhos. A atriz respondeu que eles “tocam a água” quase todos os dias. “Às vezes é a piscina, às vezes um irrigador. Quem tomou banho durante a [pandemia de] covid? Não saímos de casa. Quem se importa?”

Mila reconheceu que suas declarações não estavam ajudando a melhorar a polêmica. “Não acho que tornei a história melhor agora. Eu sinto que vai tomar uma proporção totalmente diferente”, riu a atriz.

A apresentadora concordou com ela: “Sim, porque você acrescentou que esquece de alimentá-los”, disse DeGeneres. “Eu alimento meus filhos, pessoal! Ai, meu Deus”, exclamou Mila.