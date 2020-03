Mick Jagger volta a atuar interpretando um 'homem rico e de bom gosto'

Mick Jagger atuando em 'The Burnt Orange Heresy' Foto: Jose Haro/Sony Pictures Classics via AP

Já se passaram quase 20 anos desde a última vez em que Mick Jagger atuou, mas, como mostra o novo filme The Burnt Orange Heresy, suas costeletas não juntaram musgo.

No filme, que a Sony Pictures Classics lançará nesta sexta-feira, 6, Jagger co-estrelará ao lado de Claes Bang e Elizabeth Debicki como um colecionador de arte diabólico que convence astuciosamente um jornalista de arte (Bang) a usar uma rara entrevista com um artista recluso (Donald Sutherland) como uma oportunidadepara roubar uma de suas pinturas. É o primeiro filme de Jagger desde Confissões de um Sedutor (2001). E, ele diz, pode ser o último.

“Eu gostaria de ter atuado mais. Acabei atuando aqui e ali sempre que pude”, disse Jagger em entrevista por telefone. Então ele ri. “Você sabe, eu tenho outro emprego. Na verdade, tenho vários outros empregos."

Quando o ator de 76 anos não estava se apresentando com os Rolling Stones, Jagger conquistou uma carreira peripatética, mas aventureira, no cinema. Ele preferiu cineastas experimentais, trabalhando com Jean-Luc Godard, Nicolas Roeg e Werner Herzog. Atuando um pouco menos que David Bowie, mas mais que Bob Dylan, a carreira cinematográfica de Jagger tem sido consistentemente corajosa. Ele é um ator muito bom, mesmo que suas performances nas telonas sempre sejam diminuídas pelo espetáculo giratório de sua personalidade cinética no palco.

"Eu sempre gostei da idéia", diz Jagger, falando por telefone da França, sobre atuação. “Gosto da mudança de ritmo e da mudança de foco do seu desempenho. Quando estou me apresentando hoje em dia, é principalmente em lugares muito grandes na frente de muitas pessoas, enquanto que quando você está em um cenário pequeno, está se apresentando muito mais sutilmente e não com gestos tão elaborados. Você realmente precisa suavizar."

Mick Jagger e Claes Bang em cena do filme 'The Burnt Orange Heresy' Foto: Jose Haro/Sony Pictures Classics via AP

Às vezes, o destino (e a programação da turnê) interveio. A performance de Jagger no famoso delírio de Herzog Fitzcarraldo (1982) foi cortada porque o protagonista original, Jason Robards, ficou doente. Quando as filmagens foram reiniciadas na selva peruana, Jagger fez uma turnê conflitante com os Stones. Sua parte foi excluída e Klaus Kinski assumiu o lugar de Robards. Herzog chamou a partida de Jagger de "uma das maiores perdas que já experimentei como diretor". (Os pedaços da performance de Jagger podem ser vistos em documentários como Burden of Dreams e My Best Friend.)

“Foi uma pena por isso. Foi uma pena”, diz Jagger. "Então Klaus Kinski fez o trabalho e fez melhor do que eu. No entanto, foi uma experiência."

Mas o momento e o roteiro estavam alinhados para The Burnt Orange Heresy. Dirigido pelo cineasta italiano Giuseppe Capotondi, cujo sinuoso filme de estréia em 2009, The Double Hour, provou seu talento ao invocar uma atmosfera noiriana de intrigas e mistérios. The Burnt Orange Heresy, baseado no romance de Charles B. Willeford de 1971, é um tipo de filme elegante e moderno que raramente é produzido, com atores fascinantes em um cenário fascinante (o lago de Como, na Itália).

Mick Jagger, Elizabeth Debicki e Claes Bang em cena de 'The Burnt Orange Heresy' Foto: Jose Haro/Sony Pictures Classics via AP

Quando Capotondi conheceu Jagger em Londres para discutir o papel, ele ficou impressionado com a humildade do astro do rock. "Ele disse: 'Olha, eu não faço isso há 20 anos. Posso estar enferrujado '', lembrou Capotondi.

Jagger encontrou maneiras de moldar o personagem, dando-lhe cabelos lisos e um sotaque levemente ameaçador do Chelsea dos anos 1960. No filme, o negociante de arte de Jagger o apresenta ao escritor de Bang uma espécie de barganha faustiana, e as coisas ficam mais sombrias a partir daí. Capotondi considera o personagem uma versão do diabo - um papel apropriado para o compositor de Sympathy For The Devil (Simpatia pelo Diabo) .

“Interpretar o diabo é algo que pode atrair a maioria dos atores. É um personagem tão peçonheto", diz Capotondi. "Considerando ser um Rolling Stones, acho bastante adequado".

Mick Jagger interpreta um diabólico colecionador de arte em 'The Burnt Orange Heresy' Foto: Jose Haro/Sony Pictures Classics via AP

Jagger tem menos certeza sobre as conexões entre The Burnt Orange Heresy e o clássico da banda de 1968, que foi parcialmente inspirado pelo amado romance russo de Mikhail Bulgakov sobre Belzebu, na década de 1930 em Moscou, The Master and Margarita, e um poema de Baudelaire. Mas o negociante de arte de Jagger é, com certeza, "um homem de riqueza e bom gosto", brinca com um carisma demoníaco de Jagger.

“Estava ao meu alcance fazer esse personagem. Eu pensei que seria divertido fazer isso ”, diz Jagger. “Ele basicamente é encantador e ameaçador com o que quer. Não é muito tempo na tela, mas é ele quem desencadeia a ação. "

Um dos primeiros filmes de Jagger continua sendo um dos mais célebres: o filme alucinatório de Roeg, de 1970, Performance, no qual ele interpretou uma estrela do rock viciada em drogas e com gênero dúbio. Duramente criticado após o lançamento, gerou um culto peloo desempenho de Jagger, muitas vezes classificado entre os melhores por um músico em um filme.

Ele também interpretou o personagem-título em Ned Kelly, de Tony Richardson, o "bonejacker" no cyberpunk de Victor Vacendak Freejack (1992) e uma drag queen em Bent. Ele foi produtor executivo da série da HBO Vinyl e produziu a biografia de James Brown Get on Up. E há também muitos documentários que capturaram indelevelmente os Stones, incluindo Gimme Shelter, sobre o trágico 1969.