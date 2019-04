Mick Jagger se recupera de bem-sucedida operação no coração

Mick Jagger, vocalista do grupo Rolling Stones Foto: Eduardo Munoz/ Reuters

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, está se recuperando de uma bem-sucedida operação no coração à qual foi submetido nesta quinta-feira, 4, em um hospital de Nova York, segundo informou o site da revista Billboard.

A publicação, que mantém sua fonte no anonimato, afirmou que os médicos puderam chegar à sua válvula cardíaca através da artéria femoral e o cantor está agora sob observação diante da possibilidade que possa surgir algum tipo de complicação, entre elas uma hemorragia.

O grupo adiou uma turnê nos Estados Unidos e no Canadá para que Jagger tenha tempo de receber tratamento médico, disse a banda veterana de rock no sábado, 30.

O cantor de 75 anos deve voltar aos palcos no verão do Hemisfério Norte, entre os meses de junho e setembro, de acordo com o Drudge Report.