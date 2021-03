Mick Jagger é flagrado em 'dia de turista' na Itália com a família

Mick Jagger está na Itália com a família desde outubro do ano passado Foto: Instagram/ @la.rotta

Mick Jagger foi flagrado nesta segunda-feira, 1, tendo um dia de turista em Agrigento, na Itália. De acordo com o jornal italiano La Republica, o músico visitou o Vale dos Templos, um sítio arqueológico em Sicília.

Jagger também fez um passeio na praia de San Leone e almoçou em um dos restaurantes locais à beira-mar, o La Rotta, do chef Damiano Ferraro. Nas redes sociais do restaurante, a visita ilustre foi confirmada.

A reserva do restaurante foi feita sem citar que se tratava do ícone da banda Rolling Stones. Além do cantor, estavam presentes Melanie Hamrick, sua esposa, e seu filho mais novo, Deveraux.

O menu preparado foi um filé de atum e tomate cereja seco, peixe-espada com azeitonas pretas e tortelli com brócolis e camarão vermelho. De sobremesa, pudim de chocolate amargo e sorvete de laranja com biscoito.

Ainda segundo o jornal, Mick Jagger está na Itália desde outubro de 2020. No Natal do ano passado, ele já havia postado uma foto em Villasmundo, um vilarejo de Melilli, na Sicília.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais