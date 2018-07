Michu Meszaros, ator de 'Alf, o ETeimoso' morre aos 76 anos

Foto: Reprodução

O ator Mihaly 'Michu' Meszaros, que interpretou o personagem Alf, da série sucesso nos anos 80 e 90, morreu nesta segunda-feira, 13. O ator sofria de problemas de saúde desde que sofreu um derrame, há oito anos.

Na semana passada, o ator foi levado a um hospital às pressas depois de ser encontrado inconsciente em sua casa. Desde então, ele estava em coma. A informação foi confirmada pelo empresário do ator ao site TMZ.

Meszaros nasceu na Hungria e começou sua carreira artística no circo. No início da década de 1980, ele conseguiu o papel de Alf. O personagem era um alienígena que caiu acidentalmente na casa da família Tanner, e acaba se tornando um membro da casa.

O empresário do ator, Dennis Varga, criou um site para arrecadar fundos para pagar as despesas médicas e com o funeral.

A série Alf, o ETeimoso foi lançada nos Estados Unidos em 1986. No Brasil, foi lançada pela Rede Globo em 1987 e, posteriormente, foi transmitida em diversos canais abertos e por assinatura, como SBT, Nickelodeon, Warner Channel e TCM.