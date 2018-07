Michelle Williams fala sobre maternidade: 'Ser mãe é o centro de tudo o que sou'

Michelle Williams durante o 70º Festival de Cannes. Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Durante uma coletiva de imprensa no Festival de Cannes para divulgar seu novo filme, Wonderstruck, Michelle Williams falou sobre ser mãe. A atriz tem uma filha de 11 anos, Matilda Rose.

"Eu acho que, quando você vira mãe, é um pouco difícil separar quem você é da mãe que você é", disse ela, de acordo com o USA Today. "Ser mãe não é apenas o que sou enquanto me relaciono com minha filha, é uma parte do trabalho que eu quero fazer e da pessoa que eu quero ser para ela. Então não há nenhuma área da minha vida que não foi influenciada. É o centro de tudo o que eu sou", disse.

Em Wonderstruck, Michelle vai dar vida à uma mãe solteira. "O que eu acho mais interessante sobre a maternidade neste filme, e em tudo o que eu faço sobre ser mãe, é ser responsável com a criança com quem você está se conectando", continuou.

A atriz ainda revelou um presente que ganhou de Matilda recentemente: "No Dia das Mães, minha filha me deu um cartão dizendo: 'Mãe, obrigada por me deixar ser eu mesma', com uma foto de alguém usando salto alto num skate", contou. "Esse é meu objetivo, é isso o que quero fazer para eles", completou.