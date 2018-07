Michelle Obama faz poses divertidas com Simone Biles

Michelle Obama faz poses brincando com a altura da ginasta olímpica Simone Biles. Foto: AFP PHOTO/SAUL LOEB

Na última quinta-feira, 29, ocorreu uma comemoração com os atletas americanos que participaram da Olimpíada Rio 2016 na Casa Branca. O presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle receberam os atletas com muito bom humor e pouca formalidade.

A primeira-dama fez poses divertidas com Simone Biles, brincando com sua altura, já que a ginasta tem apenas 1,45 m, e conquistou aplausos e risadas dos presentes no local. No discurso, Obama referiu-se a Simone como 'a garota de ouro'.

Michelle Obama e Simone Biles. Foto: AFP PHOTO/SAUL LOEB

Michelle Obama e Simone Biles Foto: REUTERS/Yuri Gripas