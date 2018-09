Michelle Obama conhece menina que ficou admirada com seu retrato

Michelle Obama conheceu sua pequena fã, Parker Curry Foto: Instagram / @michelleobama

Se a pequena Parker Curry já havia ficado impressionada ao ver um retrato da Michelle Obama, imagine a reação dela ao conhecer a Michelle de verdade. Isso aconteceu e o encontro não poderia ter sido mais animado.

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos postou um registro do momento em seu Instagram na tarde desta terça-feira, 6. “Parker, estou muito feliz que tive a chance de te conhecer (e por dançar com você)!”, escreveu.

Além de uma foto com a menina, Michelle publicou um vídeo em que as duas aparecem dançando a música Shake It Off, de Taylor Swift. “Continue tendo grandes sonhos e talvez um dia seja eu a olhar para um retrato seu!”, completou.

Na quinta-feira, 1º, Parker foi fotografada admirando o retrato de Michelle Obama no Smithsonian National Portrait Gallery. Sua foto viralizou e acabou fazendo com que o encontro acontecesse.

