Michelle e Barack Obama completam 25 anos de casamento

Casal comemora 25 anos de casamento. Foto: Al Drago/The New York Times

Michelle e Barack Obama estão comemorando bodas de prata. São 25 anos de casamento, duas filhas e vários admiradores angariados depois que a família se tornou conhecida com o primeiro mandato presidencial de Barack.

No perfil pessoal do Instagram, aberto no começo do ano, Michelle se declarou para o marido com uma foto do dia do casamento deles.

"Feliz 25º aniversário. Um quarto de século depois, você ainda é o meu melhor amigo e o homem mais extraordinário que eu conheço. Eu amo você", escreveu ela.

Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you're still my best friend & the most extraordinary man I know. I you. Uma publicação compartilhada por Michelle Obama (@michelleobama) em Out 3, 2017 às 7:04 PDT

Em julho deste ano, houve rumores de que o casal estaria em processo de separação, mas parece que eles permanecem bem unidos.

A ex-primeira-dama também comemorou o aniversário de 56 anos do marido pela rede social, dizendo que ele é "o mesmo cara fenomenal" com quem ela se casou há 25 anos.