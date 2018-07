Michel Teló revela como conheceu Thaís Fersoza

Casal ficou um mês conversando por telefone, enquanto Teló fazia shows na Europa Foto: Instagram/ Thaís Fersoza

Michel Teló revelou como começou seu relacionamento com a esposa, Thaís Fersoza. Na última terça-feira, 9, no Encontro, Fátima Bernardes perguntou ao cantor como eles se conheceram. "O dia que a gente se trombou em um camarote no carnaval, foi uma coisa de cruzar e, de repente, naquele momento, deu uma coisa no coração. Um brilho diferente", lembra.

O sertanejo, então, deu um jeito de entrar em contato com a atriz e eles começaram a conversar pelas redes sociais, "e aí as coisas foram acontecendo devagarinho. Eu fui fazer uma turnê na Europa e a gente se falava por telefone, por imagem no telefone", disse Teló.

"Passei um mês lá fora viajando e a gente conversando. Quando eu cheguei no Brasil a gente já se conhecia muito, por causa das conversas no celular. E eu já estava apaixonado", afirmou o ator para Fátima.

Michel e Thaís Fersoza estão juntos desde 2014. Os dois são pais de Melinda e a atriz está grávida do segundo filho do casal.