Michel Teló faz show beneficente em prol de imigrantes nos Estados Unidos

O cantor Michel Teló fez show beneficente nos EUA em prol de imigrantes Foto: Instagram/@micheltelo

Michel Teló participou de um show beneficente nos Estados Unidos para arrecadação de fundos em prol de imigrantes no país. O leilão foi promovido pela If You Foundation, criada pela atriz Fernanda Pontes, há dois anos. Ela mora há oito anos em território americano.

“Estive no lançamento há dois anos e como é bacana ver o crescimento da IF You Foundation, e ver tantos brasileiros se ajudando nos Estados Unidos”, afirmou Michel Teló.

Thais Fersoza também esteve no evento anunciando o leilão de um macacão de ski da cantora Anitta que foi doado para a ação.

Na noite da cerimônia, o ator Humberto Martins também foi nomeado embaixador da instituição.