Michel Teló e Thaís Fersoza fazem chá de bebê ‘caipira’ para Teodoro

Pais de Melinda, Michel Teló e Thaís Fersoza esperam mais um bebê Foto: Instagram/@micheltelo

À espera do segundo filho, Teodoro, o casal Michel Teló e Thaís Fersoza fez um chá de bebê com temática caipira neste final de semana.

Em clima de festa junina, eles receberam personalidades como o cantor Belutti, da dupla com Marcos, e suamulher, a atriz Thaís Pacholek.

Mas quem chamou as atenções para si foi Melinda, filha de Teló e Fersoza, que apareceu com um vestido xadrez e um pequeno chapéu de palha na cabeça.

No Instagram, Fersoza mostrou a decoração do local. “Tudo tão lindo! Tão especial... não imaginava como seria, depois do ano passado com tudo tão maravilhoso... e foi tão incrível quanto o da Melinda! Um universo novo! Ano passado era tudo rosa e branco com anjinhos! Esse ano azul, amarelo, música e fazendinha”, escreveu a atriz, que está no oitavo mês de gestação.

Que delícia de domingo Muitas bençãos para Teodoro, titia já te ama demais!!!! #CharraiaDoTeodoro Uma publicação compartilhada por Thaís Pacholek (@tpacholek) em Jun 11, 2017 às 3:34 PDT