Michel Teló e Thais Fersoza celebram 10 dias de Melinda

O cantor sertanejo Michel Teló e a atriz Thais Fersoza registram o nascimento de Melinda Foto: Reprodução Instagram

Michel Teló e a atriz Thais Fersoza comemoram nesta quinta-feira, 11, os primeiros dez dias de vida da filha, Melinda. Para celebrar o momento, os pais postaram novas fotos da bebê nas redes sociais.

Melhor lugar do mundo. @tatafersoza @melindatelo #familia #planodeDeus Uma foto publicada por Michel Teló (@micheltelo) em Ago 11, 2016 às 4:00 PDT

10 dias do maior amor do mundo.. E ainda me falta o ar cada vez que eu olho pra ela.. Que benção de Deus! #MisturinhaNossa #PlanoDeDeus Uma foto publicada por Thais Fersoza (@tatafersoza) em Ago 11, 2016 às 3:42 PDT

A filha do cantor sertanejo segue a tendência do herdeiro de Michael Phelps e já possui um perfil no Instagram, no entanto a conta Melinda ainda não tem nenhum post.