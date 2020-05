Michel Teló defende Thais Fersoza após crítica por 'selinho' em filho

Thais Fersoza, Michel Teló e filhos Foto: Instagram/@tatafersoza

O cantor Michel Teló rebateu uma crítica feita em uma publicação da sua mulher, a atriz Thais Fersoza, na segunda-feira, 25. A foto, compartilhada na conta de Thaís no Instagram, mostrava ela dando um selinho no filho, Teodoro, e alguns criticaram a ação da mãe.

O comentário, feito por uma seguidora da atriz, afirmou que a prática não era recomendada: “especialistas dizem que mães não devem beijar a boca dos filhos”. Teló, então, respondeu o comentário: “especialistas dizem para cada um cuidar da sua vida”.

“E quando não tiver um elogio, melhor ficar calado. Deus te abençoe. Boa semana”, continuou o cantor. A publicação de Thais acabou recebendo vários comentários sobre o selinho, com pessoas defendendo a ação e outros criticando. “Essa mulherada coloca a boca em lugares piores e ficam fazendo mimimi de uma mãe dar um beijinho na boca dos seus filhos”, disse uma seguidora.

“Na boca… nesse momento em que estamos vivendo”, comentou outra seguidora, fazendo referência à pandemia do novo coronavírus e os cuidados para evitar a transmissão do vírus. Apesar do comentário de Michel, Thais não respondeu às críticas ou falou sobre o assunto posteriormente.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais