Michel Teló dá início à sua live no YouTube; saiba como assistir

Michel Teló em live no YouTube Foto: YouTube / @Michel Teló

Michel Teló deu início à sua live deste domingo, 21, com alugns minutos de atraso. É possível assistir ao Arraiá do Teló, como foi chamado o show ao vivo, no canal do sertanejo no YouTube.

Além da apresentação temática de São João, o marido de Thais Fersoza já realizou outras lives desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, como em ocasião do Dia das Mães e da Páscoa.

Como assistir à live de Michel Teló

A apresentação de Michel Teló está sendo transmitida ao vivo no YouTube. Para assistir à live, clique no link abaixo.