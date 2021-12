Michel Teló compartilha momento em família no Natal

O cantor Michel Teló compartilha momento com família no Natal Foto: Instagram/@micheltelo

Michel Teló conseguiu reunir grande parte da família no Natal deste ano, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, 22, o cantor compartilhou, nas redes sociais, o momento em que todos estão sorrindo, se abraçando, confraternizando nesse período de festas de fim de ano.

"Obrigado, Deus, por esse encontro. Por estarmos todos protegidos e saudáveis! Por mais dias assim… obrigado família! Amo vocês. Meu presente de Natal foi adiantado!", comemorou Teló no Instagram.

Em uma série de fotos, o artista aparece também com a mulher, a atriz Thais Fersoza e os filhos Melinda e Teodoro.

"Essas fotos significam tanto pra nós. Uma benção estarmos assim todos juntos.. os pais, os irmãos, as noras, os netos. Aqueles momentos diferenciados sabe... especial demais!", escreveu Thais.