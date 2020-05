Michel Teló anuncia junto com os filhos live no Dia das Mães

O cantor Michel Teló Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O cantor Michel Teló anunciou que irá realizar a live Bem Sertanejo no Dia das Mães, 10 de maio, e publicou alguns vídeos na terça-feira, 5, em que os filhos e a mulher, a atriz Thais Fersoza, aparecem para informar o dia e o horário em que a transmissão será feita.

O vídeo, publicado em três partes, rendeu vários comentários dos seguidores do cantor, que destacaram a fofura dos filhos do casal, Teodoro, de dois anos, e Melinda, com três.

Teló também aparece em um curto vídeo abrindo o caderno com o dia e horário da live, que ocorrerá às 13h, e comenta que a produção foi feita pelos filhos e pela mulher.

Em outras publicações o cantor também pediu que os seguidores enviem pedidos de canções que querem ouvir na transmissão e músicas que eles gostariam que Teló cantasse para as mães.

A live será feita no canal do cantor no YouTube, que pode ser acessado clicando aqui.

Teló está passando a quarentena junto com os filhos e a mulher. Na terça-feira, 5, Thais Fersoza fez uma publicação em que falou sobre a questão de ansiedade durante o período de isolamento: "Sou muito a favor do ‘ao invés de se preocupar, se pré ocupe’! De coisas, pensamentos e sensações que te fazem bem! Que te tragam leveza e um sorriso no rosto!”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais