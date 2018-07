Michael Bublé interrompe seu afastamento dos palcos para participar de premiação

O cantor canadense anunciou que se afastaria dos palcos após seu filho ser diagnosticado com câncer Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Após alguns meses afastado do trabalho para cuidar do seu filho Noah, de três anos, o cantor Michael Bublé já tem novo compromisso profissional marcado.

Ele participará do General’s Performing Arts Awards, em junho. Na cerimônia, a ser realizada no National Arts Centre, em Ottawa, capital do Canadá, Bublé receberá uma homenagem por sua carreira.

O cantor e sua mulher anunciaram em novembro do ano passado que seu filho de três anos estava com câncer e, para acompanhar o menino em seu tratamento, afirmou que não faria mais compromissos profissionais. Entre esses, abriu mão de apresentar o Brit Awards de 2017, cerimônia de premiação da música britânica.

A confirmação da presença de Bublé no prêmio veio após a esposa do cantor anunciar que o filho do casal está reagindo bem ao tratamento. No entanto, ele segue com sua agenda de shows bloqueada e não há previsão de retorno aos palcos.