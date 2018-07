Michael Bublé cancela shows para fazer cirurgia nas cordas vocais

Michael Bublé cancelou alguns shows devido à cirurgia. Foto: Bang Showbiz

Michael Bublé passará por uma cirurgia nas cordas vocais. O cantor do sucesso Haven't Met You Yet foi forçado a cancelar dois de seus próximos shows em junho com o intuito de passar pela operação e se recuperar.

Usando sua conta no Twitter na quarta-feira, 18, ele justificou a decisão: "Queria que vocês soubessem que estou cancelando alguns eventos devido à cirurgia vocal pendente que irá exigir um período de tempo para eu descansar e me recuperar. Sem falar ou cantar por um tempo, mas meus médicos esperam uma recuperação completa".

"Estou particularmente triste sobre dois eventos que agora não serei capaz de participar: eu estava programado para ser homenageado no The Canadian Governor General Performance Arts Award Gala em 11 de junho. Este prêmio será agora apresentado no 25º aniversário do próximo ano em 29 de junho de 2017. Além disso, não irei mais me apresentar no Marvin Gaye Tribute no Kennedy Center, em 5 de junho", escreveu.