Michael B. Jordan fez tuíte sobre 'Pantera Negra' há seis anos

O ator Michael B. Jordan. Foto: Instagram / @michaelbjordan

Usuários do Twitter 'resgataram' uma postagem feita pelo ator Michael B. Jordan, do elenco de Pantera Negra, falando sobre seu desejo de participar de um filme sobre o herói feita há quase seis anos!

"Pantera Negra da Marvel! Eu amaria bater de frente com o Homem de Ferro e o Hulk! Definitivamente seria um papel dos sonhos", escreveu em sua conta no Twitter em 8 de junho de 2012. Vale lembrar que a produção do filme foi anunciada em 2016.

No filme, o Pantera Negra é vivido pelo ator Chadwick Boseman, mas Michael interpreta Killmonger, um dos personagens de maior destaque na trama.

Confira o tuíte original abaixo!

Marvels black panther! Would love to go toe to toe with iron man and the hulk! Def would be a dream role — Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) 8 de junho de 2012

Veja a seguir a reação de alguns fãs:

Tweet de 6 anos atrás. Acredite nos seus sonhos https://t.co/OB8CnGjoiO — caio, eventualmente levanto (@cfelipefn) 26 de fevereiro de 2018

Olha que lindo esse bebê lindo com o sonho realizado te amo cheiroso https://t.co/ncs2Krjh4k — amy dunne luto eterno (@tarcisiorms) 27 de fevereiro de 2018

o perfil do michael b jordan é a coisa mais preciosa dessa rede social https://t.co/px688Iwzz7 — huncho dani (@danilloism) 27 de fevereiro de 2018

When Michael B. Jordan can literally see the future (2012, omfg) https://t.co/pELy33TbHH — T’Chamila Coleman (@JamilaColeman) 26 de fevereiro de 2018