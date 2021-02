Michael B. Jordan faz raro desabafo sobre morte de Chadwick Boseman

Michael B Jordan revelou que a morte de Chadwick Boseman foi o que mais o fez chorar em 2020 Foto: Instagram/ @michaelbjordan

Depois da morte de Chadwick Boseman em agosto de 2020, Michael B. Jordan fez um raro desabafo sobre sua relação com o ator, que era seu colega de trabalho e amigo, nesta terça-feira, 23.

Em entrevista à revista Vanity Fair, Michael revelou que essa perda foi o que mais o fez chorar no ano de 2020. O ator de 34 anos falou ainda sobre o que a amizade com o Pantera Negra significava para ele.

"Nosso relacionamento era muito pessoal e foi cheio de ótimos momentos - alguns eu não pude apreciar ou compreender totalmente até agora. Gostaria de ter tido mais tempo com ele para que nosso relacionamento pudesse evoluir, crescer, ficar mais próximo e mais forte", disse ele.

"Ele fez mais em seus 43 anos de vida do que muita gente fez em sua vida inteira. E ele esteve aqui pelo tempo que era para que ele ficasse, e ele teve seu impacto e seu legado. Isso ficou claro com a abundância de amor que ele teve de pessoas ao redor do mundo todo", disse o ator, em tom de homenagem. "Existem gerações que o terão como exemplo. É incrível", completou.

Michael, então, desabafou sobre a dor que sentiu com a perda do amigo e disse o quanto ficou impressionado com a batalha que ele travou sozinho. "Perdê-lo... é, doeu. Doeu demais. Foi o que provavelmente mais me fez chorar em 2020", iniciou.

"As pessoas que ele tinha à sua volta são verdadeiramente especiais. Para manter algo assim em sigilo por tanto tempo... Na nossa cidade é quase impossível fazer isso. Isso fala sobre o tipo de pessoa que ele era, trabalhar tão pesado quanto ele trabalhava em seus últimos momentos. É verdadeiramente incrível", disse Jordan, se referindo a doença que o amigo tratava em segredo.

Chadwick Boseman morreu em 28 de agosto de 2020, após uma batalha de 4 anos contra o câncer de cólon. Mais conhecido por protagonizar os filmes do Pantera Negra, da Marvel Studios, Boseman também interpretou o músico James Brown e o jogador de beisebol Jackie Robinson no cinema.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Michael B. Jordan desabafa sobre morte de Chadwick Boseman: 'Gostaria de ter tido mais tempo'

Michael B. Jordan faz raro desabafo sobre morte de Chadwick Boseman: 'Gostaria de ter tido mais tempo'