Michael B. Jordan explica porque ainda não conheceu Michael Jordan

Michael B. Jordan. Foto: Willy Sanjuan/AP

Foi-se o tempo em que Michael B. Jordan, de Pantera Negra, poderia ser confundido com um dos maiores ídolos do basquete, Michael Jordan. Apesar da curiosidade dos nomes muito parecidos, as duas personalidades ainda não se conheceram pessoalmente e o ator explicou porque.

“Eu nunca conheci o Michael Jordan. Eu não quero que isso aconteça até que minha carreira esteja em tal ponto que ele saiba quem eu sou. Assim, nós dois teríamos um respeito mútuo”, disse.

“Até lá, eu serei somente o cara que tem o nome dele. Eu não quero essa situação e isso me motiva a continuar trabalhando”, explicou o ator. Atualmente ele está gravando o filme Creed II e estrelará o filme Farenheit 451, da HBO.

Michael B. Jordan se considera uma pessoa competitiva e acredita que isso tem a ver com seu nome: “Eu sou competitivo em tudo o que faço. Isso veio do meu nome porque eu cresci ouvindo brincadeiras por causa dele. Eu não podia ser simplesmente alguém com o nome parecido de outra pessoa, eu devo ser tão bom em minha área quanto ele é na dele”.