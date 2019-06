México divulga possível gravação de rádio com voz de Frida Kahlo

Visitantes na exposição 'Frida Kahlo: Obras-primas do Museo Dolores Olmedo, Cidade do México', na Hungria. Foto: Bernadett Szabo/Reuters

Poucos ícones mexicanos desfrutam de um reconhecimento maior do que o da pintora Frida Kahlo, mas sua voz parecia condenada ao esquecimento.

Isso até esta quarta-feira, 12, quando a Biblioteca Nacional de Música do México divulgou uma gravação de rádio que aparentemente registrou a artista recitando fragmentos de Retrato de Diego, texto sobre seu marido, o pintor Diego Rivera, que escreveu em 1949.

O governo mexicano anunciou a descoberta com cautela, dizendo que estudos indicam que a gravação é da voz de Frida, mas reconhecendo não ser capaz de confirmá-lo.

"É uma descoberta que tem muitos elementos que podem ser identificados como a voz provável de Frida Kahlo, mas não é 100% certo", disse a secretária da Cultura, Alejandra Frausto.

Frida, que passou longos períodos acamada depois de um acidente trágico na juventude, criou cerca de 200 pinturas, esboços e desenhos – a maioria autorretratos – nos quais transformou sua desventura em trabalhos de colorido ousado e força emblemática. Ela conquistou fama internacional após sua morte, em 1954, e após os anos 1970 emergiu como ícone feminista.

Pavel Granados, diretor da Fonoteca, a Biblioteca Nacional de Música, disse que o áudio foi recuperado em janeiro do piloto de um programa do conhecido radialista mexicano Álvaro Gálvez y Fuentes e data de 1953 ou 1954, pouco antes de a pintora morrer aos 47 anos após sofrer de gangrena e depressão.

No áudio, que dura menos de dois minutos, uma voz jovial e penetrante, transbordante de energia, diz sobre Rivera que "ele é um meninão, imenso, com um rosto amistoso e um olhar triste. Seus olhos saltados, escuros, muito inteligentes e grandes são difíceis de conter, quase fora das órbitas por causa das pálpebras inchadas que se projetam como um sapo".

As investigações continuarão, disse Granados. "A voz de Frida é um grande enigma... [Tem sido] uma busca constante desde que a Fonoteca começou." O jornal The Guardian publicou no YouTube o trecho da gravação. Confira abaixo: