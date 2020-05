‘Meu rim direito está muito castigado’, declara Pedro Manso após cirurgia

O ator e humorista Pedro Manso Foto: Instagram/@pedromansooficial

O ator Pedro Manso comemorou a cirurgia realizada nesta quinta-feira, 7, para a retirada de um dos rins. O humorista sempre participa de programas de televisão e usou as redes sociais para desabafar sobre seu estado de saúde.

“Terminei de fazer a cirurgia do rim. A cirurgia foi um sucesso, graças à Deus, mas infelizmente chegamos a conclusão. Não queria que isso tivesse acontecido, mas meu ureter, devido a cirurgias passadas, meu rim direito está muito castigado, então, os médicos fizeram de tudo”, disse no perfil dele no Instagram ao contar sobre a retirada do órgão.

O humorista também agradeceu aos fãs, equipe médica e ao apresentador do SBT, Celso Portiolli, por ter ajudado no processo.

Assista ao vídeo:

Com problema renal grave, Pedro Manso teve de pedir transferência de hospital para realizar o procedimento. “Estou ainda muito abatido. Acordei da cirurgia e recebi esse diagnóstico médico. E como o hospital daqui de Três Rios, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, não tem estrutura para fazer o procedimento que necessito, ele me aconselhou a retirada. Pedi para ouvir a opinião de outros especialistas e procurar um hospital que tenha mais recursos”, disse em entrevista ao jornal O Dia nesta semana.

Pedro Manso foi operado nesta quinta-feira no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, Minas Gerais.