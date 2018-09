'Meu corpo era a coisa que mais o irritava', diz atriz de 'This Is Us' sobre abusos do padrasto

Atriz Chrissy Metz Foto: Damon Winter/The New York Times

A atriz Chrissy Metz, a Kate da série This Is Us, conta em sua biografia como passou a infância em uma família pobre e como enfrentou abusos físicos e emocionais de seu padrasto por causa de sua forma física.

“Eu sou durona, mas isso é uma daquelas coisas que quase rompem o espírito”, disse a atriz à People. Ela falou que passou a comer mais quando sua família adquiriu uma condição financeira melhor. “Vivemos com falta de comida por tanto tempo que, quando tínhamos algo na mesa, eu achava que deveria comer antes que desaparecesse. Comida era minha única alegria”.

Chrissy contou que o padrasto fazia piadas sobre sua alimentação e, por causa disso, comia escondida no banheiro ou durante a madrugada enquanto todos na casa dormiam. Ela ainda disse que sua mãe não sabia do que acontecia porque trabalhava.

Até que o padrasto passou a agredi-la. “Ele nunca bateu em meu rosto, apenas no meu corpo. Era a coisa que mais o irritava”, falou. “Eu lembro de ficar caída no chão da cozinha depois de ele me bater e de tentar compreender o que eu tinha feito de errado”.

Quando Chrissy virou adolescente, as humilhações pioraram. O homem passou a exigir que ela se pesasse e a criticava se havia engordado. “Nessa época, as agressões físicas ficaram mais fortes. Uma vez, ele me bateu e olhei diretamente em seu rosto. Se tivesse uma arma, teria dado um tiro nele”.

Apesar de tudo isso, a atriz tinha emoções conflitantes em relação ao padrasto. “Eu me apegava aos momentos bons que passava com ele porque eu tentava entender como uma pessoa podia ser tão boa como provedora da casa mas ser incapaz de me amar”.

Chrissy disse que o padrasto se arrependeu do que fez e que, agora, eles possuem uma boa relação. Ela não guarda rancor de suas atitudes. “Aprendi algumas belas lições”.