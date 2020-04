Tiago Leifert será pai pela primeira vez: 'Meu celular quebrou', diz sobre mensagens de carinho

Tiago Leifert apresentador do 'BBB 20' Foto: Victor Pollak/ Globo

A esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, publicou um vídeo da final do BBB 20 nesta terça-feira, 28, para homenagear o trabalho do marido no reality show. No entanto, um trecho da legenda da publicação acabou virando notícia ao tornar pública a informação de que o casal está à espera do primeiro filho.

"Você é especial. Especial na TV, isso todo mundo sabe, mas é muito mais especial na minha vida. Você me torna uma mulher mais forte a cada dia. Obrigada por estar ao meu lado todos os dias e por ser o pai da menina que está crescendo em minha barriga. Te amo", escreveu Daiana no Instagram.

O apresentador comentou: "É o que?! (Mentira eu já sei faz tempo, mas escondo bem)". No próprio post, diversos artistas como Fernanda Souza, Claudia Leitte e Mariana Rios comemoram o anúncio da gravidez.

Posteriormente em seus stories, a jornalista comenta a repercussão da notícia. "Eu nunca recebi tantas mensagens em toda a minha vida. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu não sei em que momento eu vou conseguir responder todo mundo." Quando é interrompida pelo marido. "O meu celular quebrou", fala Tiago ao fundo fazendo referência à quantidade de recados que também chegaram para ele.

"Então, se você mandou mensagem para o Tiago e ele não respondeu é porque o celular dele quebrou. A gente queria agradecer vocês por todas as mensagens, por todo o carinho, por todo amor que a gente está recebendo. A gente está muito emocionado e muito feliz", afirma Garbin em vídeo que traz um emoji de uma mulher grávida.

Em sua rede social, o apresentador do reality show também demonstrou gratidão pelos parabéns enviados, mas não fez referência direta à gravidez de sua esposa.

