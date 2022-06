Metallica envia presentes para fã que teve bebê durante show em Curitiba: 'Parece um sonho'

Joice Figueiró teve Luan durante show do Metallica em Curitiba, no último dia 7 de maio. Um mês depois, a banda enviou presentes para o bebê rockeiro. Foto: Jhenyffer Meins e REUTERS/Mario Anzuoni

Na última sexta-feira, 17, Joice Figueiró, fã da banda Metallica que teve seu filho no meio do show que aconteceu em Curitiba, recebeu uma surpresa mais do que especial: vários presentes enviados pelos integrantes do grupo.

No Instagram, Joice comemorou o presente que recebeu: "Do nada chega um pacote aqui em casa, quando eu vi de quem era, quase tive outro infarto, só quem é fã vai entender esse sentimento".

"Eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto por essa banda, pelo carinho deles conosco, tudo parece um sonho, está demorando um pouco pra cair essa ficha ainda", postou ela.

Entre os presentes, estão camisetas, calças e gorros, todos com o nome da banda escrito. Além disso, eles ainda receberam um cartão assinado pelos integrantes do Metallica.

"Nem se eu quisesse ter planejado tudo isso daria tão certo. Obrigada Deus, obrigada universo, obrigada Metallica por tudo. Luan tem os padrinhos mais f*das deste mundo", finalizou Joice Figueiró.