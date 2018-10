‘Metade do corpo é de fé e outra é de cansaço’, declara Beto Barbosa após quimioterapia

O cantor Beto Barbosa. Foto: Instagram/@betobarbosa

Beto Barbosa passou por mais uma sessão de quimioterapia nesta segunda-feira, 15. Ele descobriu que estava com um tumor na bexiga e outro na próstata em agosto.

O cantor, de 63 anos, sempre compartilha, nas redes sociais, detalhes do tratamento e da luta contra o câncer. “Comecei a quimio às 13h do dia 15 e devo terminar às 22h30. Metade do corpo é de fé e esperança e a outra metade é de cansaço, com a certeza da cura no final”, escreveu na legenda da foto no perfil oficial dele no Instagram.

Os seguidores de Beto Barbosa enviaram mensagens de apoio e solidariedade. “Força, Beto!” e “Estamos em orações por você” foram alguns dos comentários.

Após fazer a primeira sessão de quimioterapia no fim de agosto, o artista declarou que não pode deixar de cantar.