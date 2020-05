MET Gala faz live com Florence And The Machine no lugar de baile

A cantora Lady Gaga foi uma das anfitriãs e grande destaque da edição 2019 do MET Gala Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Com a pandemia do novo coronavírus, diversos eventos foram cancelados para evitar a aglomeração de pessoas, e não foi diferente com o tradicional MET Gala. Como forma de não deixar a data passar despercebida, porém, será realizada uma live nesta segunda-feira, 4, que contará com um show da banda Florence And The Machine.

Além da apresentação a editora executiva da revista de moda Vogue, Anna Wintour, aparecerá na transmissão e fará um discurso sobre o baile, que é organizado pela revista. O MET Gala ocorre anualmente na primeira segunda-feira do mês de maio, no Metropolitan Museum of Art (MET), e tem o objetivo de arrecadar fundos para o Instituto de Figurinos do museu.

O baile é conhecido por reunir diversos artistas e outras personalidades, que exibem peças de roupas ousadas e de acordo com o tema definido para o ano. A página do MET Gala no Instagram também está publicando as peças que mais chamaram atenção no tapete vermelho.

A live ocorrerá às 19h (horário de Brasília) e também contará com uma apresentação do DJ Virgil Abloh. “Eu pedi para alguns amigos se juntarem a mim para um momento simples, que eu espero que traga um pouco de alegria para todos”, disse Wintour em entrevista para a Vogue. A transmissão ocorrerá no canal de YouTube da Vogue, que pode ser acessado clicando aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais