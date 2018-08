Menina vende limonadas para ajudar famílias afetadas por incêndio na Califórnia

Lilla Pratt montou uma barraca de limonadas para arrecadar dinheiro para ajudar famílias afetadas por incêndio na Califórnia. Foto: Facebook/kirrin.jeffries

Lila Pratt é uma menina da Califórnia, Estados Unidos, que montou uma barraca para vender limonada em frente a sua casa, com o intuito de ajudar pessoas afetadas pelo incêndio que atinge Mendocino, norte do Estado. Sua iniciativa fez tanto sucesso que ela já conseguiu arrecadar mais de 2 mil dólares.

Tudo começou no dia 29 de julho, quando a mãe de Lila, Kirrin Pratt, publicou uma foto da menina explicando sua intenção de ajudar famílias que perderam suas casas e pertences por conta do fogo. Além da limonada, a mãe e a menina também resolveram coletar doações de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal.

Com o passar dos dias, a mãe foi compartilhando as novidades sobre as doações e vendas da limonada e, no último sábado, 4, comemorou o valor de 2 mil dólares em vendas do suco.

"Ela conseguiu! Ele alcançou sua meta um dia antes. Um muito obrigada a todos que doaram, apoiaram e oraram para fazer essa menina realizar esse sonho", agradeceu a mãe em publicação no Facebook. Em vídeos postados depois, a mãe mostrou as mochilas que comprou com suprimentos dentro que devem ser levadas a quem precisa.

As chamas do incêndio já atingiram mais de 75 casas e o fogo ainda não foi controlado. Esse é considerado o maior incêndio da história da Califórnia.