Menina que falou que seu cabelo não é peruca agora faz sucesso com músicas criticando o racismo

A menina Elis agora é MC e denuncia o racismo em suas letras. Foto: Facebook/Elismcdancer

Em 2016, a menina carioca Elis, na época com quatro anos, ganhou fama na internet após fazer um vídeo dizendo que seu cabelo crespo não era peruca e que ela era preta com orgulho. Agora, ela continua denunciando o racismo, mas por meio da música.

Elis agora é Elis MC, e já tem mais de 9 mil inscritos em seu canal e seu clipe Vem Dançar com Elis já conta com mais de 240 mil visualizações. Nos versos do funk, ela diz: "Eu já tô cansada dessa ideia de racismo/ Eu não tô de mimimi, fale o que quiser, nem ligo/ Meu cabelo não é duro/ Ele é crespo e muito lindo".

"E não venha com esse papo de mulata, moreninha/ Sou preta com muito orgulho/ Minha coroa é de rainha", continua a música.

O vídeo pode ser assistido abaixo: