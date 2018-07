Menina perde pelúcia em aeroporto e funcionários fazem álbum de aventuras do brinquedo

Cachorrinho de pelúcia foi fotografado vivendo aventuras em aeroporto. Foto: Facebook/kwbridges

August Bridges, uma menina americana de oito anos conhecida como Gussie, perdeu seu cachorro de pelúcia chamado Cookie Dough no Aeroporto Internacional de Norfolk. Ela ficou muito triste com a perda, mas a história teve um final feliz.

"Ela havia acabado de ganhar o brinquedo de uma máquina em uma pizzaria quando estava com seu pai, e ela era muito apegada a ele", disse Kelly, mãe da menina, ao The Virginian Pilot. Então Kelly ligou para o setor de achados e perdidos do aeroporto e disse que o brinquedo havia sumido. Pouco tempo depois, ela recebeu uma ligação da Polícia do Aeroporto dizendo que o bichinho havia sido encontrado.

Quando Kelly e Gussie foram buscar o bichinho de pelúcia, tiveram uma ótima surpresa: o brinquedo havia vivido diversas aventuras no aeroporto, e tudo foi fotografado e transformado em um álbum especial para a menina.

"Ela foi pegá-lo hoje e os funcionários lhe deram esse livro e eu quase chorei. Aeroporto Internacional de Norfolk, vocês são incríveis", contou Kelly em uma publicação no Facebook, na qual incluiu fotos do livro que sua filha ganhou. O álbum mostra Cookie Dough deslizando em um corrimão de uma escada do aeroporto, 'dirigindo' um carro da polícia, junto aos bombeiros, na área de check-in, entre outros lugares.

"Eu estou me divertindo muito... mas eu ainda sinto muito sua falta!", diz uma das legendas do álbum, como se o próprio bichinho de pelúcia a tivesse escrito. "Eu fiquei com fome, mas não se preocupe. Eles me alimentaram!", diz outra legenda.

"Nós sabíamos que os pais da menina tinham dito que ela estava triste com a perda do brinquedo, então os agentes policiais e os funcionários queriam dar um toque especial no retorno do brinquedo", disse Steve Sterling, diretor executivo de administração e operações do Aeroporto de Norfolk.