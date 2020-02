Mendigata tem carro furtado no carnaval e estima perda de R$ 200 mil

Fernanda Lacerda, também conhecida pelo papel de Mendigata. Foto: Instagram / @fernandalacerda_oficial

Fernanda Lacerda, conhecida pelo seu papel de Mendigata no programa Pânico, sofreu um golpe enquanto pulava carnaval nas ruas de São Paulo no último domingo, 16. As informações são do UOL.

Ela contou que deixou uma Land Rover Discovery em um estacionamento na região da avenida Faria Lima e quando voltou, após quatro horas, o veículo não estava mais lá.

"Com essa bagunça de Carnaval temos medo de deixar o carro na rua. Não queria ter deixado a chave porque tinham coisas de valor dentro do carro, mas como insistiram eu deixei", disse.

A influenciadora digital registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Pinheiros e a polícia recuperou o carro no dia seguinte.

No entanto, foram levados itens de valor que estavam dentro dele e o prejuízo obtido pode ter passado de R$ 200 mil.

Ela descobriu que havia caído no golpe de uma quadrilha e outras pessoas também tiveram seus carros roubados. "A administração falou que eles não trabalhavam aos domingos e que isso já aconteceu outras vezes, que entram no estacionamento e dão esse golpe. Essa quadrilha age fingindo ser manobristas", explica.

Dentre os bens, estava uma jaqueta da Gucci de 9 mil euros (R$ 42 mil). Fernanda disse que está em contato com seu advogado para contabilizar as perdas e entrará com uma ação contra a empresa de estacionamento.

"Eles precisam se responsabilizar. Vou resolver esse caso na Justiça. Uma situação que era para ser de alegria, de diversão, e se aproveitam das pessoas. É um absurdo", critica.