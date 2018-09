Meme de cachoros influenciadores digitais toma conta do Twitter

Cachorros podem se parecer com humanos em alguns aspectos – e os usuários do Twitter resolveram brincar com essa semelhança descrevendo fotos de alguns cãezinhos com estereótipos de tipos de pessoas.

O meme dos cachorros influenciadores digitais ganhou a timeline de muitas pessoas na plataforma nos últimos dias.

Tudo começou quando a usuária @o7h13 descreveu dois cachorros, a Manu e o Fernando, e depois começou uma sequência:

Nessa edição do Lollapalooza conheça a Manu e o Fernando, o casal poligâmico morador do Higienópolis. Bia estuda Relações Internacionais no Mackenzie e é youtuber nas horas vagas e Fernando é formado em Publicidade. Vamos ouvir algumas palavras deles. - Primeiramente fora Temer pic.twitter.com/ZdcG5y4lFJ — julinho dos anjos (@O7h13) 18 de março de 2018

Agora vamos entrevistar a Carol, fã da banda Kspah Ieun, do interior da Escócia, que toca no Lolla no 3o dia. - Carol, ta gostando do festival? - Cara ta muito bacana, já fiz vários stories pro meu insta ne tirei muitas fotos tbm Show mesmo não curti nenhum ainda mas mt foda pic.twitter.com/ww9Zk8VA53 — julinho dos anjos (@O7h13) 18 de março de 2018

- OLHA SÓ ACABAMOS DE ENCONTRAR A INFLUENCER MAIS QUERIDINHA DOS INTERNAUTAS AQUI NO LOLLA! Oi Bibi, tudo bem? Curtindo o festival? Quer deixar umas palavrinhas pra quem ta assistindo a gente no insta agora? - Só queria falar uma coisa mesmo FOI GOLPEEEEE hahaha bjo pessoal pic.twitter.com/j4mPAJ6sGJ — julinho dos anjos (@O7h13) 18 de março de 2018

- acabamos de encontrar mais uma influencer aqui no lolla, a bru é acompanhada diariamente por 215k seguidores que estão de olho em cada passo que ela dá. E aí bru o que ta achando do festival? - Então, banda mesmo não conheço nenhuma mas aqui é um ótimo lugar pra tirar foto ne pic.twitter.com/SIqzOTPi4r — julinho dos anjos (@O7h13) 19 de março de 2018

A brincadeira fez sucesso e inspirou outros usuários a fazerem o mesmo. Confira:

she is an influencer on youtube pic.twitter.com/0zP5aYtfIW — francesca (@witchpuppy) 16 de março de 2018

He is DJ at the local single origin coffee hause (vinyl only) pic.twitter.com/WBl7tYcT7f — Michael Beveridge (@mickyb273) 16 de março de 2018