Membro do filme 'Rust' é picado por aranha venenosa em set

Caso aconteceu no mesmo set em que Baldwin matou acidentalmente Hutchins Foto: Reprodução/ Instagram

O set do filme em que o ator Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins foi palco de um novo incidente dramático. Um dos membros da equipe de produção de Rust foi picado por uma aranha venenosa e corre o risco de ter o braço amputado.

De acordo com site TMZ, o operador de iluminação e montador Jason Miller foi contratado para auxiliar as filmagens no Bonanza Creek Ranch, no Novo México, onde foi picado por uma Loxosceles reclusa, que é também conhecida como aranha-violinista.

O incidente aconteceu no mesmo momento em que Miller ajudava a esvaziar o set, já que as filmagens de Rust foram interrompidas depois da morte de Hutchins.

Em uma entrevista ao TMZ, a mãe do profissional declarou que a família está em busca de um advogado para entrar com um processo de indenização.

A tragédia que marcou o filme Rust aconteceu em 21 de outubro. Na ocasião, Baldwin disparou uma arma que estava carregada com munição real durante um ensaio, apesar de um assistente da produção ter dito que o revolver cinematográfico era seguro, de acordo com informações do inquérito divulgadas pela mídia.