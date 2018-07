Membro do grupo sul-coreano Big Bang sofre overdose e vai parar na UTI

T.O.P., um dos integrantes do Big Bang, foi internado após overdose causada por excesso de tranquilizantes. Foto: REUTERS/Tim Choung

Na última terça-feira, 6, T.O.P, integrante do grupo sul-coreano Big Bang, foi encontrado inconsciente em Seul. De acordo com jornais locais, o artista, cujo nome real é Choi Seoung Hyun, teve uma overdose por causa de tranquilizantes e foi parar na UTI.

No fim do dia, os médicos disseram que o cantor já estava recuperando os sentidos, mas que ainda demoraria dois dias para que ele se recuperasse completamente.

O Big Bang publicou nas redes sociais uma carta escrita por T.O.P, em que ele se desculpa pelo uso excessivo das substâncias. "Primeiro de tudo, eu quero me desculpar com todo o meu coração por desapontar muitos e causar um conflito por minha causa", escreveu.

"Eu não tenho desculpas e estou muito arrependido. Agora eu estou escrevendo com cuidado enquanto estou com medo de tudo... Eu acho que eu devo ser punido por machucar os membros, a marca, o público e os fãs que me apreciam e minha família de um jeito que não pode ser consertado. Meu coração dói, e eu estou muito desapontado comigo mesmo. Eu vou rever e refletir sobre minhas ações. Não vou fazer o mesmo erro irresponsável novamente. me desculpem", finalizou na carta.