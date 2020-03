Melissa Benoist, a ‘Supergirl’, anuncia que está grávida

A atriz Melissa Benoist. Foto: Instagram/@melissabenoist

Melissa Benoist usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para anunciar que está grávida. A atriz está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com Chris Wood.

Ela, que é protagonista em Supergirl, também atuou em Glee.

“Uma criança ‘não canina’ está chegando à nossa família muito em breve”, escreveu Melissa na conta oficial dela no Instagram. A atriz aparece ao lado do marido e do cãozinho do casal.

Melissa não perdeu a oportunidade de provocar o companheiro: “Chris sempre foi um pai velho por natureza, mas agora ele será real!”, concluiu.

No Instagram, Chris Wood também resolveu brincar com a notícia de que será pai pela primeira vez. Na imagem, ele aparece com um ‘barrigão’, sendo abraçado por Melissa e observado pelo cãozinho.

“A foto é uma piada, mas a notícia é real”, escreveu na legenda da foto.